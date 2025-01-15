Gürak ve Vansina Brüksel\'de Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina ile Brüksel'de görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Gürak'ın, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brüksel'de, Belçikalı mevkidaşı Vansina tarafından askeri törenle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, Gürak'ın, Vansina ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.
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