Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Veliyev'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Orgeneral Veliyev???????, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Gürak ve Veliyev Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?