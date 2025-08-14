Gurbetçiler Türkiye\'den Dönerken Üzüntü Duyuyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

En çok tercih edilen sınır kapısı ise Kapıkule oluyor.

Hollanda'ya giden Besim Sarıkaya, AA muhabirine, tatilini memleketi Aksaray'da geçirdiğini söyledi.

Tatilin çok çabuk geçtiğini belirten Sarıkaya, "Gelmemiz bir dert, dönmemiz bir dert. Vatanımızdan ayrı kaldığımız için çok üzülüyoruz. Yıllık iznimi her yıl memleketimde geçiriyorum. Türkiye'ye geldiğimiz zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz ama insanın vatanından ayrılması üzüntülü oluyor. 37 yıldır gurbetteyim." dedi.

"Yangınlara karşı duyarlı olmamız, doğamızı korumamız lazım"

Türkiye'deki orman yangınlarına da değinen Sarıkaya, orman yangınlarını üzüntüyle izlediklerini dile getirdi.

Orman yangınlarına karşı her yerde duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Sarıkaya, "Doğamız çok güzel, dikkat etmemiz gerekiyor. Kimi sigara izmariti atıyor, kimi piknik yapıyor, toplamıyor. Yangınlara karşı duyarlı olmamız, doğamızı korumamız lazım." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Hamit Sağlam da sıcak havadan dolayı bunaldıklarını ancak tatilin güzel geçtiğini dile getirdi.

Akraba ve dost ziyareti yaptıklarını anlatan Sağlam, "Ailemiz Elazığ'da, onları bırakıp dönmek insana üzüntü veriyor." dedi.

Tatil boyunca orman yangınlarına da şahit olduklarına değinen Sağlam, şunları kaydetti:

"Özellikle araçlardan yola sigara atılmaması gerekiyor. İnsanlar yolculuk yaparken pet şişe, sigara atıyor, bunları gördüm. Bunlar da yangınlara neden olabiliyor. Biraz daha dikkat, önem verilmesi gerekiyor. Ormanlar bizim ciğerimiz, oksijen kaynaklarımız."

Almanya'ya dönen Akif Kavaklı ise hüzünlü dönüş yolculuğunun başladığını söyledi. Gurbette Türkiye'yi çok özlediklerini belirten Kavaklı, "Oraya gidince zaman çabuk geçsin de memleketimize gelelim istiyoruz." şeklinde konuştu.