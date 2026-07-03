Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüyor

Gurbetçiler Türkiye\'ye Dönüyor
03.07.2026 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'dan tatil için Türkiye'ye dönen gurbetçiler, bayraklarıyla memleketlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gurbetçilerin, Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Araçlarına Türk bayrağı asan gurbetçiler, yurda kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giren gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Belçika'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Mehmet Yıldız, AA muhabirine, Türkiye'ye kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Aracının kaputuna Türk bayrağı astığını ve sınır kapısından gururla geçtiğini belirten Yıldız, "Sınır kapısından böyle geçmek istedik ve hazırlık yaptık. Tatilimizi memleketimizde geçireceğiz. Türkiye'ye girince zaman çok çabuk geçiyor, ziyaretlerimiz olacak. Memleket Konya, toprağımıza geldik. Gurbette hep eksiğiz, buraya gelince tamamlanıyoruz." dedi.

Döne Yıldız da yıl boyunca tatili Türkiye'de geçirmek için beklediklerini dile getirdi.

Yurda geldikleri için çok mutlu olduklarını anlatan Yıldız, "Ait olduğumuz yere, memleketimize gidiyoruz. Hevesle bekledik 365 gün boyunca. Kalbim pır pır ve gözlerim doldu sınırdan geçerken. Aracımıza Türk bayrağımızı astık, canımız vatanımıza feda olsun." şeklinde konuştu.

"Bizim için izin tam da burada başlıyor"

Belçika'dan gelen Ömer Özdal da vatana sevinerek geldiklerini söyledi.

Tatil planı yapmadıklarını ama her yeri gezmek istediklerini dile getiren Özdal, ilk olarak memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gideceğini belirtti.

Özdal, Türkiye'ye giriş yaptıkları için rahatladıklarını ifade ederek, "Tatilimizi yapacağız, yol bitmiş sayılır. Bizim için izin tam da burada başlıyor." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Turizm, Güncel, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Konya’da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
Tayland’da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı Tayland'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı

08:39
İstanbullular rahat bir nefes aldı Tacizci kadın gözaltında
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında
08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
07:55
Şara’dan sürpriz tercih Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
07:44
TikTok’ta öpüşen çifte 21’er kırbaç cezası
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası
07:32
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü Sürücü linç edilerek öldürüldü
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
06:17
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik Akademisyeni böyle protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 09:15:56. #7.12#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.