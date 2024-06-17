Gurbetçiler Türkiye'ye Yıllık İzinlerini Geçirmek İçin Geliyor - Son Dakika
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Gurbetçiler Türkiye'ye Yıllık İzinlerini Geçirmek İçin Geliyor

Gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerine doğru yola çıkıyor. Gurbetçiler, vatanlarını gördüklerinde duygusal anlar yaşıyor ve bayramı aileleriyle geçirmek için sabırsızlanıyorlar. Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda vatandaşlarla bayramlaşarak güvenli ve huzurlu bir bayram geçirilmesini temenni etti.

17.06.2024 11:41
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Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

İsveçten gelen Yusuf İzgi, AA muhabirine, ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bayramı geçirmek için ailesiyle Konya'ya gideceğini belirten İzgi, "Çok mutluyuz, Allah'a şükürler olsun vatanımıza geldik. Tatilde aileimizi ziyaret edeceğiz, dostlarımızla zaman geçireceğiz. Çok sevinçliyiz. 25 yıldır gurbetteyiz. Türkiye'ye her geldiğimizde çok farklı duygular yaşıyoruz. Türk bayrağını görünce hissettiklerimiz anlatılamaz." dedi.

-"Vatana gelmek çok başka bir şey"

Avusturya'dan gelen Muammer Kocaoğlan ise bayram bitmeden memlekete ulaşmak için hızlı şekilde yola çıktıklarını ifade etti.

Mutlu olduğunu dile getiren Kocaoğlan, "Vatana gelmek çok başka bir şey. Edirne'ye gelip camiyi görünce insanın gözleri doluyor, vatan bir başkadır. Bayram namazını kılıp yola çıktık, çok şükür Türkiye'ye vardık." diye konuştu.

Dede İltaş da memleketi Ankara'ya gidip ailesiyle bayramlaşmak için sabırsızlandığını belirtti.

Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadığını vurgulayan İltaş, "Toprağımızı görünce insan değişiyor. Bayramın ilk gününü kaçırdık ama inşallah akşama evde olacağım. Türkiye'de bayrağı görünce tüm yorgunluk ve sıkıntılarımız bitiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Ali Yıldırım da memleket hasretini gidereceklerini kaydetti.

Vali Sezer Kapıkule'de vatandaşlarla ve gümrük personeliyle bayramlaştı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Türkiye'ye gelen ve yurt dışına çıkış yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Sezer, güven ve huzur içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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