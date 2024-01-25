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Doğubayazıt'ta 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, 10 kilo 177 gram uyuşturucu ve 321 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Doğubayazıt\'ta 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltına Alındı
25.01.2024 - 13:22,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilo 177 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde yaptıkları kontrollerde, 10 kilo 177 gram uyuşturucu buldu.

Çalışmada, 321 uyuşturucu hap da ele geçiren ekipler, 1'i İran uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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