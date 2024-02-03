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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 kilo 168 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 kilo 168 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, İran uyruklu bir şüphelinin eşyasında bulunan yağ şişeleri içerisinde 6 kilo 168 gram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Şüpheli tutuklandı.

03.02.2024 16:50
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TİCARET Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yağ şişeleri içerisinde 6 kilo 168 gram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve İran uyruklu bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak Gümrük Kapısı Yolcu Salonu'nda bulunan İran uyruklu bir kişinin eşyası içerisinde, şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş bir sıvı tespit edildi. Gümrük Muhafaza birimlerince, şüpheli sıvıdan numune alınarak analiz yaptırıldı. Analizde sıvının, 'metamfetamin' cinsi uyuşturucu olduğu ve toplam piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu belirlendi. 6 kilo 168 gram uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda 6 kilo 168 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 kilo 168 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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