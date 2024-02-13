Gürbulak Sınır Kapısı\'nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu, şoförler protesto etti

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Şoförler yaşanan sıkıntıyı kara yoluna taş dizerek protesto etti.
Doğubayazıt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a ve diğer ülkelere geçmek için sürücülerinin beklediği TIR'lar, 30 kilometre uzunluğunda çift sıra kuyruk oluşturdu. TIR'ın kuyruğunun İran gümrüğündeki sorunlardan kaynaklandığı belirtilirken, yaşanan sıkıntıları protesto eden TIR şoförleri uluslararası kara yoluna taş dizip, sorunların çözümlenmesi ve yetkililere seslerini duyurmak için protesto etti.
'ANLAŞMAZLIK VAR, EZİYETİNİ BİZ ÇEKİYORUZ'
Kuyruktaki her aracın en az 1 haftadır beklediğini söyleyen TIR şoförlerinden Rafet Türk, "Ben 8 gündür buradayım. Tuvalet yok, su yok, yiyecek yok. Yakıtı bitenler var. Pislik içinde bekliyoruz. Perişan olduk. İhtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geldik. Acilen çözüm bulunmasını istiyoruz. Duyduğumuza göre İran ile Türkiye arasında bir anlaşmazlık var ama eziyetini biz çekiyoruz. Karşı tarafta da Türkiye'ye geçmeye çalışan binlerce araç var" diye konuştu.
Seslerini duyurmak isteyen TIR şoförleri, taş dizdikleri uluslararası kara yolunu ulaşıma kapattı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekiplerinin ikna ettiği şoförler eylemini sonlandırdı. Şoförler yola dizdikleri taşları da kaldırdı.
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