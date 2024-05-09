Gürcistan Başbakanı: 2030 yılına kadar AB üyesi olacağız - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı: 2030 yılına kadar AB üyesi olacağız

Gürcistan Başbakanı: 2030 yılına kadar AB üyesi olacağız

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin dış politikası için Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun öncelikli olduğunu belirterek, 2030 yılına kadar Gürcistan'ın AB'ye üye olacağına inandığını ifade etti. Kobakhidze, AB üyeliğinin Gürcistan'ın dış politikasının temel önceliği olduğunu vurguladı. Gürcistan, 2022'de AB'ye katılım başvurusu yapmış ve 2023'te adaylık statüsü kazanmıştı.

09.05.2024 20:49
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin dış politikası için Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun öncelikli oluğunu ifade ederek, 2030 yılına kadar Gürcistan'ın AB'ye üye olacağına inandığını belirtti.

Kobakhidze, sosyal medya hesabından Avrupa Günü vesilesi ile yazılı mesaj paylaştı. AB ile Gürcistan ilişkilerinde mevcut tüm zorlukların aşılacağını kaydeden Kobakhidze, AB üyeliğinin Gürcistan'ın dış politikasının temel önceliği olduğunu vurguladı.

Kobakhidze, "Gürcistan'ın, 2030 yılına kadar kesinlikle Avrupa Birliği'ne tam üye olacağına ve bundan sonra ülkemizin kendine özgü kültürü ve gelenekleriyle Avrupa Birliği'nin başarısına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeniden bağımsızlığına kavuşan Gürcistan, 1991-1992 yıllarında Avrupa ülkeleri ile ilişkileri tekrar kurmaya başladı.

AB ile Gürcistan arasında 1996'da Lüksemburg'da Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma 1999'da yürürlüğe girdi. AB, 2017'de Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi hakkı tanıdı.

Gürcistan, 2022'de AB'ye katılım başvurusu yaptı. AB, Gürcistan'a 2023'te adaylık statüsü verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı: 2030 yılına kadar AB üyesi olacağız - Son Dakika

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