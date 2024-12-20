Gürcistan Başbakanı AB'yi Suçladı - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı AB'yi Suçladı

Başbakan Kobakhidze, AB'nin hükümeti değiştirmeye çalıştığını iddia etti ve güvenin sarsıldığını belirtti.

20.12.2024 17:48
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliğinin (AB) ülkesinde hükümeti değiştirme çabasında olduğunu belirterek, "AB kurumlarına olan güven, ilgili AB kurumları tarafından sarsılıyor." dedi.

Kobakhidze, başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınması kararına karşı devam eden protestoları değerlendiren Kobakhidze, sokağa çıkan gösterici sayısının önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

Kobakhidze, gösterilerin ilk günlerinde şiddet olayların yaşanmasından dolayı ekonomide kısa süreli sorunların oluştuğunu ancak artık durumun düzelmeye başladığını söyledi.

Ülkede 2012 yılına kadar iktidarda olan ve o dönemden beri artık muhalefetteki parti ve destekçilerini "radikal gruplar" olarak nitelendiren Kobakhidze, bu "güçleri" yabancı parayla şiddet eylemleri düzenlemekle suçladı.

Kobakhidze, AB'nin Gürcistan'da hükümeti değiştirme çabasında bulunduğunu iddia ederek, "AB kurumlarına olan güven, ilgili AB kurumları tarafından sarsılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Kobakhidze, Avrupa'daki bazı kurumların ülkesine yönelik "saldırılarına" rağmen Gürcistan'ın AB üyesi olmasını istediklerini dile getirdi.

ABD'nin Tiflis'teki gösterilerde eylemcilere yönelik orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle Gürcü yetkililere yaptırım uygulamasına tepki gösteren Kobakhidze, söz konusu yaptırımların nedeninin ABD'deki "derin devlet" olduğunu savundu.

Kobakhidze, "Başkan Trump (ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump) 'derin devleti' yenerse bu durumda yaptırımlar kalkar, bekleyip göreceğiz süreçler nasıl gelişecek." diye konuştu.

Batılı güçler ile içerdeki ortaklarının sorun çıkardığını vurgulayan Kobakhidze, "Yapay olarak bize sorun çıkarıyorlar, kendi adaletsizlikleriyle yapay olarak Gürcü halkına sorun yaratıyorlar. Radikal muhalefetin sabotajının kriz olarak ilan edildiği önceki parlamento seçimlerinden sonra neler olduğunu hatırlıyorsunuz. Sonuçta zamanında bunu derin devlet yapmıştı." ifadelerini kullandı.

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı AB'yi Suçladı - Son Dakika

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