Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan ile işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."