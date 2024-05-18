Gürcistan Cumhurbaşkanı, 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti - Son Dakika
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Gürcistan Cumhurbaşkanı, 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti

Gürcistan Cumhurbaşkanı, \'yabancı etkinin şeffaflığı\' yasasını veto etti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentoda kabul edilen 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti. Zurabişvili, yasanın anayasa karşıtı olduğunu ve Avrupa standartlarına aykırı olduğunu belirtti. Veto edilen yasa, parlamentoda yeniden görüşülecek.

18.05.2024 19:10
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 14 Mayıs'ta parlamentoda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasayı veto etti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, basın toplantısında, ülkesinde bir aydan uzun bir süredir protesto edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasayı veto ettiğini açıkladı.

Zurabişvili konuşmasında, İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin nisanda sunduğu ve 14 Mayıs'ta parlamentoda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkında yasayı bir "Rus Yasası" olarak nitelendirdi.

Yasanın, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu ve anayasa karşıtı olduğunu savunan Zurabişvili, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, anayasamıza ve Avrupa standartlarına aykırı olan ve dolayısıyla Avrupa yolumuzu engelleyen "Rus yasasını" veto ettim. Bu veto tamamen yasaldır ve bugün parlamentoya sunulacak. Bu yasa, hiçbir değişikliğe, hiçbir iyileştirmeye tabi değildir ve bu nedenle çok basit bir vetodur. Bu yasa yürürlükten kaldırılmalıdır."

Veto edilen yasa, parlamentoda yeniden görüşülecek.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Yasaya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor. Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamalarda, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

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