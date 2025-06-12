Gürcistan'da Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Gürcistan'da Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı

12.06.2025 09:00
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistan'da yakalanan 5 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 5 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." bilgilerini verdi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y, A.D. ve O.Ç. ile ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y'nin, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y. isimli şahıs, 'adam öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hakaret, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma veya taşıma ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahıs, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahıs, 'yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçlarından ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahıs ve 'FETÖ Terör Örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı."

Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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