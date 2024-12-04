Gürcistan'da Protesto Gösterileri Devam Ediyor

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Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Tiflis'te devam eden protestolarda eylemcilere piroteknik ve farklı eşyalar temin etmekle suçladığı bazı muhalefet partilerinin ofislerinde arama yaptı.

Gürcistan hükümetinin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alması kararına yönelik başlayan gösteriler 7 gündür devam ederken polis, bazı muhalefet partilerinin ofislerinde aramalar gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığına bağlı polis ekiplerinin, başkent Tiflis'te arama yaptığı bazı ofislerden piroteknik ile farklı eşyaları ele geçirdiği görüldü.

Ülkede 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinde muhalefetten en çok oyu alan "Değişim İçin Koalisyon" liderlerinden Nika Gvaramia da ofislerine gelen polislerle ile yaşanan tartışmada gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Merkezi Kriminal Polis Departmanı Müdürü Teimuraz Kupatadze, düzenlediği basın toplantısında, bugünkü aramalarda, gösterilerde şiddeti organize etmekle suçlanan 7 kişiyi gözaltına aldıklarını belirtti.

Kupatadze, parti ofislerindeki aramalarda, koruyucu kasklar, piroteknik, molotofkokteyli, boya ve elektrikli ekipmanların ele geçirildiğini aktardı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirerek, devam eden gösterilerde şiddet eylemlerinin yaşandığını ifade etti.

Eylemcilerin polis ve parlamento binasına yönelik günlerdir saldırılar düzenlediğini kaydeden Kobakhidze, AB ülkeleri ile ABD'nın bu olaylara tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Polisin muhalefet partilerinin ofislerindeki aramalarına dikkati çeken Kobakhidze, "Ben buna baskı demem, baskıdan daha çok önlemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal medya platformu X hesabındaki paylaşımında, hükümeti muhalefete ve göstericilere baskı kurmakla suçladı.

Hükümetin kararıyla, ülkede koruyucu gaz maskeleri ve gözlük gibi eşyaların satışının yasaklandığını kaydeden Zurabişvili, bunu "protesto hakkının açıkça ihlali ve özel mülke saldırı" olarak değerlendirdi.

Öte yandan ülkede hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

Tiflis'teki parlamento binasının önünde göstericiler tekrar toplanmaya başladı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulamıştı.

Kobakhidze, Avrupalı siyasetçilerin AB'ye katılım müzakerelerini başlatması için ülkesine şantaj yapmaya başladığını savunarak, "Tüm bu konularda şantaja son verin. (AB) Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugün imzalarım." demişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Gürcistan'daki gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gazla defalarca müdahale etmesi üzerine, yetkililere "barışçıl toplanma haklarına saygı gösterme" çağrısında bulunmuştu.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.