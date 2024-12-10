Gürcistan'da Protesto Gösterilerine Şiddet Tepkisi

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde süren protestolara müdahale eden polis ekiplerini, göstericilere yönelik şiddet ve baskı uygulamakla suçladı.

Zurabişvili, düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya almasına karşı devam eden gösteriler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gürcistan'ın AB ile ilişkileriyle ilgili verdiği kararından dolayı hükümete tepkili Zurabişvili, özelikle protestoların ilk günlerinde polisin müdahale ederek gösterileri dağıtmasını eleştirdi.

Bugün 10 Aralık "Dünya İnsan Hakları Günü"nün kutlandığını hatırlatan Zurabişvili, hükümetin, Gürcü halkının haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Zurabişvili, çevik kuvvet birliklerinin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, gözaltına alınanlara da polis tarafından şiddet uygulandığını belirtti.

Hükümeti, göstericilere "terör" ve "işkence" uygulamakla suçlayan Zurabişvili, Tiflis yönetimini bir "Rus rejimi" olarak nitelendirdi.

Zurabişvili, konuşmasının ardından, Tiflis'teki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarında yaralanan veya saldırıya uğrayan yerel medya çalışanlarına ödül taktim etti.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Ülkedeki gösteriler 13. gününde de devam ediyor.