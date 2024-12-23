Gürcistan'da Siyasi Kriz ve Seçim Talebi - Son Dakika
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Gürcistan'da Siyasi Kriz ve Seçim Talebi

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'daki siyasi krizin çözümü için parlamento seçimlerinin yenilenmesini istedi.

23.12.2024 21:46
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde bir siyasi krizin yaşandığını ve bu durumdan tek çıkış yolunun parlamento seçimlerinin yenilenmesi olduğunu belirtti.

Zurabişvili, düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'daki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya almasının ardından artan protestoların sürdüğünü kaydeden Zurabişvili, göstericilerin, parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep ettiğini söyledi.

AB ile ilişkilerinde verdiği karardan dolayı hükümete tepkili Zurabişvili, ülkesinde bir siyasi krizin yaşandığını kaydederek "Krizden tek çıkış yolu seçimlerin yenilenmesidir." dedi.

Hükümeti, 29 Aralık'a kadar yeni seçim tarihinin belirlenmesi için kendisiyle görüşmeye davet eden Zurabişvili, krizin daha da artmaması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Tiflis hükümetinin "çökmeye başladığını" ve hükümetin yeniden seçime gitmemesi durumunda bu seçime "hükümetin çöküşü" yoluyla gidileceğini dile getirdi.

Gürcistan Başbakanı, parlamento seçimlerinin yenilenmeyeceğini belirtmişti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise dün düzenlediği basın toplantısında, parlamento seçimlerinin yenilenmeyeceğini söylemişti.

Kobakhidze, "Bir sonraki seçim, parlamentonun 4 yıllık görev süresinin 2028'de bitmesinden sonra yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin "görevini bırakmayacağına" ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Kobakhidze, 14 Aralık'ta Mikheil Kavelaşvili'nin yeni cumhurbaşkanı seçildiğini, 29 Aralık'ta yemin ettikten sonra Zurabişvili'nin cumhurbaşkanı sarayından çıkması gerektiğini kaydetmişti.

Zurabişvili'yi yasalara saygı duymaya davet eden Kobakhidze, "Bakalım Zurabişvili, hayatına nerede devam edecek, parmaklıklar arasında mı dışarıda mı? Ceza Kanunu normlarını ihlal etmeyecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştu.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 26. gününde devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Siyasi Kriz ve Seçim Talebi - Son Dakika

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