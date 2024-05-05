Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Gösteriler Devam Ediyor - Son Dakika
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Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Gürcistan\'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Gürcistan'da hükümetin parlamentoya sunduğu 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısına karşı gösteriler Paskalya Bayramı gecesinde de başkent Tiflis'te toplandı. Göstericiler, parlamento binası önünde toplanarak yasa karşıtı pankartlar taşıdı ve daha sonra Paskalya ayinine katıldı. Gösteriler yaklaşık 3 haftadır devam ediyor. Yasa tasarısı ise ikinci oylamadan geçerek yasalaşma sürecine girdi.

05.05.2024 03:05
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Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler Paskalya Bayramı gecesinde de başkent Tiflis'te toplandı.

Gürcistan'da hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor.

Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanı sıra yasa karşıtı pankartlar taşıdı.

Göstericiler daha sonra parlamento binasının önünde yer alan "Kaşveti" kilisesindeki Paskalya ayinine katıldı.

Kilise önünde oluşan yoğunluk nedeniyle Şota Rustaveli Caddesi trafiğe kapandı.

Gösteriler yaklaşık 3 haftadır devam ediyor

Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri, yaklaşık 3 haftadır devam ediyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı iki onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı, 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentodamilletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Gösteriler Devam Ediyor - Son Dakika

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