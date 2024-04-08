Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısı Protesto Edildi - Son Dakika
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Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısı Protesto Edildi

Gürcistan\'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısı Protesto Edildi

Gürcistan'da geçen yıl başkent Tiflis'te gösterilere neden olan ve "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının tekrar parlamentoya sunulması protesto edildi. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını Parlamento Bürosu oturumunda sundu. Parlamento binasının arka giriş kapısında toplanan bir grup vatandaş, hükümetin kararına tepki gösterdi.

08.04.2024 17:33  Güncelleme: 17:36
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Gürcistan'da, geçen yıl başkent Tiflis'te gösterilere neden olan ve "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının tekrar parlamentoya sunulması protesto edildi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını Parlamento Bürosu oturumunda sundu.

Parlamento binasının arka giriş kapısında toplanan bir grup vatandaş, hükümetin kararına tepki gösterdi.

Çoğu genç ve üniversite öğrencisinin bulunduğu gösteriye katılanlar, geçen yıl söz konusu yasa tasarısının parlamentoya sunulması nedeniyle Tiflis'te protesto gösterilerinin düzenlendiğini hatırlattı.

Göstericiler, geçen yıl hükümetin geri çektiği söz konusu yasa tasarısını farklı başlık ama aynı içerikle tekrar parlamentoya sunmasına karşı çıktıklarını belirtti.

Ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayrakları ve yasa tasarısı karşıtı pankartları taşıyan göstericiler, "Rus yasasına hayır" sloganları attı.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini hatırlatan göstericiler, hükümetin hazırladığı yasa tasarısının, ülkenin Avrupa geleceğine tehdit oluşturduğunu savundu.

Söz konusu yasa tasarısının, Parlamento Hukuk Komitesi'nde 12 Nisan'da görüşülmesini beklediklerini aktaran göstericiler, aynı gün tekrar protesto gösterisi için toplanacaklarını bildirdi.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulması kararını verdiklerini bildirmişti.

Ülkesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunan Mdinaradze, uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirtmişti.

Geçen yıl, bu yasa tasarısını parlamentoya sunduklarını hatırlatan Mdinaradze, bazı siyasi güçlerin ve STK'lerin toplumu kışkırtmaya çalıştığını, Tiflis'te gösterilerin düzenlendiğini söylemişti.

Yasa tasarısı içeriğinin aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Tasarıyla ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, hükümet olarak şeffaf çalıştıklarını kaydederek, herkesi de açık ve şeffaf davranmaya davet etmişti.

Ülkesinin, AB ile entegrasyon sürecinde kararlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Kobakhidze, Gürcistan'daki STK'lerin de "artık şeffaf şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini" söylemişti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişivili ise iktidar partisinin hazırladığı yasa tasarısını bir "Rus yasası" olarak nitelendirdi ve hükümeti, ülkenin AB ile entegrasyonunu "sabote etmekle" suçlamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında ise gösteriler düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısı Protesto Edildi - Son Dakika

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