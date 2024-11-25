Gürcistan'da Yeni Parlamento Protestolarla Toplandı

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Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını tanımayan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni parlamentonun gösterilere rağmen toplanmasına tepki gösterdi.

Zurabişvili, paylaştığı görüntülü mesajında, ekimdeki seçimlerin ardından oluşan yeni parlamentonun, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen toplanmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili bugün, sadece seçimlerde galip çıkan iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin milletvekillilerinden oluşan parlamentonun toplandığını hatırlattı.

İktidar partisini anayasayı ihlal etmekle suçlayan Zurabişvili, "Bugün Gürcistan Parlamentosu artık mevcut değil." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Zurabişvili, genç nesillerin ülkeyi yönetmesi gerektiğini ifade etti.

Gürcistan'da yeni parlamento, muhalefetin protestosuna rağmen ilk oturumuna başladı

Ekimdeki seçimlerin ardından oluşan yeni parlamento, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen ilk oturumu için bugün toplandı.

Başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadırlar kurarak gösterilerini sürdüren muhalefet partililer ve destekçileri, meclise giren milletvekilleri protesto etti.

Gürcistan parlamentosundaki 150 sandalyenin 61'ini alan muhalefet partilerinin protestosuna rağmen, yeni parlamentonun ilk oturumunu iktidardaki "Gürcü Hayali" partisi milletvekillerinin katılımıyla düzenlendi.

Hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayan göstericiler, seçimler yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Muhalefet partileri, seçimlerin yeniden yapılmadığı sürece parlamentoya girmeyeceklerini bildirdi.

Parlamentonun ilk oturumda, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin aday gösterdiği mevcut Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili yeniden seçildi.

Parlamentonun ilk toplantısının ardından, hükümet parlamentodan yeniden güvenoyu alana kadar Gürcistan Başbakanı ve kabinesi geçici hükümet sayılıyor.

Seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.