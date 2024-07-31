Gürcistan Ekonomisi 2024'ün İlk Yarısında Yüzde 9 Büyüdü

Güncel

Gürcistan ekonomisinin 2024'ün ilk yarısında yüzde 9 büyüdüğü bildirildi.

Gürcistan İstatistik Kurumu, resmi internet sitesinde, bu yılın ilk yarısında ekonomiye ilişkin ön verileri yayımladı.

Buna göre, ülkenin ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 9 büyüdü.

Haziranda reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 7,5 arttı.

Ekonomik büyümeye en önemli katkıyı, finans ve sigorta faaliyetleri, inşaat, bilgi ve iletişim, ulaştırma ve depolama, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri sağladı.