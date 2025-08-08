Gürcistan'ın İşgal Duygusu

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin topraklarının yüzde 20'sinin Rusya'nın işgali altında olduğunu söyledi.

Kobakhidze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve bazı hükümet yetkililer, "Güney Osetya" savaşı olarak da bilinen Rusya-Gürcistan Savaşı'nın 17. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tiflis yakınlarında Gürcü askerlerin defnedildiği Muhatgverdi Kardeşler Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Kobakhidze, 2008'deki savaştan bu yana Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin yasa dışı olarak Rus güçlerince işgal edildiğini belirtti.

Kobakhidze ayrıca eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve ekibini 2008'de ülkesine ihanet etmekle suçladı.

Saakaşvili hükümetinin, savaştan sonra imzaladığı Avrupa Konseyi'nin ilgili kararı ve diğer belgelerde, savaş faaliyetlerini Gürcistan'ın başlattığını gösterdiğini ifade eden Kobakhidze şöyle devam etti:

"Bu belgelerden kaçınılamaz. Bu belgeler, o zamanki 'ajan' hükümetinin savaşı başlattığının ve ülkemizin ulusal çıkarlarına en ağır darbeyi vurduğunun tartışmasız kanıtıdır. Bu, vatana ihanettir."

Kobakhidze, savaşta 400'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Savaşta hayatını kaybedenleri andıklarını belirten Cumhurbaşkanı Kavelaşvili de 2008'de iktidarda olan hükümetin savaşı önlemek için gereken adımları atmadığını söyledi.

Kavelaşvili, "Herkesin vatanı uğruna bu savaşı önlemek gibi bir görevi vardı ama yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcü askerlerinin vatanı savunmak için hayatını kaybettiğini dile getiren Kavelaşvili, "Ülkemizin bu günlere gelmesi kahraman insanlarımız, kahraman askerlerimiz ve savaşçılarımız sayesindedir." diye konuştu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ise bugün yayımladığı yazılı açıklamada, Rusya'ya, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki askeri birliklerini geri çekme çağrısında bulunmuştu.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.