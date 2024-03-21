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Gürcistan'ın Marneuli kentinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Başkent Tiflis'e yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Marneuli kent merkezinde bir araya gelen binlerce kişi, Türk dünyasında baharın müjdecisi olarak nitelendirilen nevruz dolayısıyla düzenlenen şenliğe katıldı.

Çoğu Azerbaycan kökenli Gürcistan vatandaşlarının yaşadığı kentteki nevruz şenliğinde Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani, Gürcü bakanlar ve milletvekilliler ile diplomatlar da yer aldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarınca açılan standı gezen Başbakan Kobakhidze, Büyükelçi Orbay'dan TMV'nin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Marneuli'deki program, halk oyunları ekiplerinin gösterisi, Başbakan Kobakhidze ile protokoldekilerin bayram ateşini yakmasıyla başladı.

Kobakhidze, sahnede binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinde nevruzu kutlayan tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kutlamalara katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kobakhidze, "Bizi, Gürcüleri ve Azerbaycanlıları özel sevgi ve güçlü ilişkiler birleştiriyor." dedi.

Kobakhidze, bayram vesilesiyle düzenlenen spor, kültür ve sanat faaliyetlerini de izledi.

Marneuli'deki kutlamalar, gece geç saatlere kadar devam edecek.