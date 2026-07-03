Gürcistan ve Özbekistan Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcistan ve Özbekistan Stratejik Ortaklık Kurdu

Gürcistan ve Özbekistan Stratejik Ortaklık Kurdu
03.07.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan ve Özbekistan, stratejik ortaklık deklarasyonu imzalayarak işbirliğini güçlendirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyonu imzaladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bir araya geldi.

Kobakhidze ve Mirziyoyev, hükümet binasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından Gürcistan ile Özbekistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyonu imzaladı.

İki ülkenin hükümetleri arasında ayrıca ekonomi, sağlık, çevre koruma ve tarım, finans, gümrük, eğitim, bilişim ve iletişim teknolojileri ile kültür alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptları imzalandı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, imza töreninin ardından gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda iki liderin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Kobakhidze, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği için Mirziyoyev'e teşekkür etti.

İmzaladıkları stratejik işbirliği deklarasyonunun??????? Gürcistan ve Özbekistan arasında farklı alanlarda ikili ilişkiler ve işbirliğinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydeden Kobakhidze, "İşbirliğimizi güçlendirmek, bölgesel ticaret akışlarını daha da artıracak ulaşım koridorlarının sağlamlaştırılmasına ve geniş ekonomik entegrasyona katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, Özbekistan'ın, Mirziyoyev'in liderliğinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Güçlü kurumlarınız, devlet sisteminiz ve ülkenin kalkınma yönüne ilişkin net bir vizyonunuz var. Siz örnek bir lidersiniz ve sizin liderliğinizde ülkelerimiz arasındaki ikili işbirliği ve dostluğun daha da güçleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise konuşmasında, ev sahipliği için Kobakhidze'ye teşekkür etti.

Konuşmasında, imzaladıkları deklarasyonun önemine değinen Mirziyoyev, "Gürcistan ve Özbekistan'ın ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması büyük bir başarıdır." dedi.

Tiflis hükümetinin başarılı çalışmalarından dolayı Gürcistan ekonomisinin etkili bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Mirziyoyev, "Gürcistan, bugün haklı olarak en hızlı büyüyen ekonomiye sahip ülkeler arasında yer alıyor." diye konuştu.

Mirziyoyev, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da Özbekistan için önemli bir ortak ülkesi olduğunu kaydederek, "Son yıllarda iki devlet arasındaki işbirliği her alanda dinamik bir şekilde gelişiyor ve bu sadece bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

Kobakhidze ile Mirziyoyev daha sonra, Tiflis'teki Varketili semtinde Özbek şair Ali Şir Nevai'nin heykelinin açılışına katıldı.

Mirziyoyev'in iki günlük Tiflis ziyareti sona erdi.

Kaynak: AA

Özbekistan, Gürcistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan ve Özbekistan Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:28:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gürcistan ve Özbekistan Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.