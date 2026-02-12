Gürcistanlı Şüpheli Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Gürcistanlı Şüpheli Samsun'da Yakalandı

12.02.2026 13:27
Salıpazarı'nda cinsel suçlardan aranan L.G. jandarma tarafından yakalanarak sınır dışı edilecek.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Gürcistan'ın çıkardığı yeşil bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cinsel suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve yeşil bültenle aranan Gürcistan uyruklu L.G. (49), Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
