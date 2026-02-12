Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Gürcistan'ın çıkardığı yeşil bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, cinsel suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve yeşil bültenle aranan Gürcistan uyruklu L.G. (49), Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gürcistanlı Şüpheli Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?