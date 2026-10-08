Gürel, Mekke İttifakı\'nı ABD direktifiyle kurulan mezhep cephesi olarak niteledi

(ANKARA) - Zafer Partisi Dış Politika Başkanı Şükrü Sina Gürel, Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurulan "Mekke İttifakı"na ilişkin, "Bu Mekke İttifakı, bölgesel bir ittifak değildir, Amerika Birleşik Devletleri'nin direktifiyle ve İsrail'in isteğiyle kurulan bir mezhep cephesidir" dedi.

Zafer Partisi Dış Politika Başkanı Şükrü Sina Gürel, "Mekke İttifakı"na ilişkin açıklama yaptı. Gürel, şunları söyledi:

"Bu Mekke İttifakı, bölgesel bir ittifak değildir, Amerika Birleşik Devletleri'nin direktifiyle ve İsrail'in isteğiyle kurulan bir mezhep cephesidir. Buna ittifak demek mümkün değildir."