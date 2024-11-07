Gürer'den Meclis'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Gürer'den Meclis'e Sert Eleştiri

CHP'li Gürer, Meclis'in halkın beklentilerinden uzak olduğunu ve emekli maaşlarını eleştirdi.

07.11.2024 23:15
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(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda; "Adalet, hakkaniyet gözetelim. Ezilenlerin yanında olalım. Vergi affını büyük şirketlere çıkaracağımıza çalışanlar için de vergide hakkaniyet sağlayalım. Meclis halkın umudu olmalı. Meclis'e toplumsal bakış her geçen gün olumsuzlaşıyor. Bunda temel neden şu; milyonların beklediklerini değil mutlu ve rant içinde yaşayan azınlığın istediklerini gerçekleştiren bir Meclis var" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda 9. yargı paketi görüşmelerinde konuştu. Meclis'in halkın beklentilerinden uzak bir şekilde yasama faaliyeti gerçekleştirdiğini belirten Gürer, "12 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmesini istediğiniz insanlar var. Bu insanlar, yoksulluk, açlık sınırının altında artık sokağa çıkarken hesap kitap yaparak, ikinci çayı içemez hale gelen emekliler. Bunların maaşları ile ilgili bir kanun teklifi getirin Meclis'ten bunu geçirelim" dedi.

"Vergi affını büyük şirketlere değil çalışanlar için vergide hakkaniyet sağlayalım"

Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

"Adalet, devletin ana eksenidir. Kanun teklifinde çok sayıda madde Anayasa Mahkemesi'nden geri gelmiş. İptal ettiği için komisyondan tekrar Meclis'e gelen bu torba yasada yer alan teklifleri düşündüğümüzde bunu Adalet Bakanlığı'ndaki bürokratlar hazırlıyor. Bunlar anayasaya rağmen nasıl böyle kanun tekliflerini Meclis'e getiriyorlar? Meclis'i de farklı konularda çalışması gerekirken engelliyorlar. Kanun yapma yetkisindeki bu yanlışlıklarla biz aynı konuları tekrar tekrar görüşüyoruz. Oysa Meclis'ten beklentisi olan çok kesim var. Örneğin, staj ve çıraklar işe başladıkları gün ellerine bir sigorta kartı veriliyor. Ama bu emekliliğe esas başlangıç kabul edilmiyor. Bununla ilgili kanun tekliflerimiz reddediliyor. Binlerce insan staj ve çırak olarak işe başladığı gün emeklilik hakkının tanınmasını istiyor. TÜİK sayarken bunları işçi sayıyor, Bakanlık öğrenci olarak tanımlıyor. Emeklilikle ilgili yapılan düzenlemede EYT nedeniyle bir günle 17 yıl kaybedenler var. Kademeli düzenleme yapılsın deniliyor yine bu Meclis kanun teklifini reddediyor. 12 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmesini istediğiniz insanlar var. Bu insanlar, yoksulluk, açlık sınırının altında artık sokağa çıkarken hesap kitap yaparak, ikinci çayı içemez hale gelen emekliler. Bunların maaşları ile ilgili bir kanun teklifi getirin Meclis'ten bunu geçirelim. Adalet, hakkaniyet gözetelim. Ezilenlerin yanında olalım. Vergi affını büyük şirketlere çıkaracağımıza çalışanlar için de vergide hakkaniyet sağlayalım. Meclis halkın umudu olmalı. Meclis'e toplumsal bakış her geçen gün olumsuzlaşıyor. Bunda temel neden şu; milyonların beklediklerini değil mutlu ve rant içinde yaşayan azınlığın istediklerini gerçekleştiren bir Meclis var."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürer'den Meclis'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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