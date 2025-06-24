Gürer'den TCDD Makinistlerine Destek Çağrısı - Son Dakika
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Gürer'den TCDD Makinistlerine Destek Çağrısı

24.06.2025 12:01
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Gürer, TCDD makinistlerinin hakları ve çalışma koşulları için iyileştirme talep etti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TCDD bünyesindeki makinistlerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin soru önergesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu yanıtında, TCDD bünyesinde Mart 2025 itibarıyla 3 bin 718 taşeron çalışanın istihdam edildiğini bildirdi. Gürer ise TCDD'de taşeron olarak istihdam edilenlerin kurum kadrosuna alınmasını ve çalışanların temel hakları ve insanca çalışma koşullarının sağlanmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, TCDD Taşımacılık bünyesindeki makinistlerin çalışma koşulları ve haklarına ilişkin, Bakan Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Gürer, önergesinde, "Yük taşımacılığı ve bazı ana hat yolcu ekspreslerinde kullanılan bazı lokomotiflerin makinist kabinlerindeki izolasyon sorunları neden giderilmemektedir? Kışın ısınma, yazın aşırı sıcaklık problemleri yaşayan makinistlerin çalışma koşullarını iyileştirmek için çözüm planlanmakta mıdır? Makinistlere ekstra iş yükü verilmesinin nedeni nedir? Ek sorumluluklar ve makinist kabinlerindeki düzensizlikler nedeniyle görevlerini verimli şekilde yapamayan personelin çalışma koşullarım iyileştirmek için düzenleme düşünülmekte midir? TCDD Taşımacılıkta görevli makinistlerin hak edişlerinin, demiryolu taşımacılığı yapan özel şirketlerin çok altında kalması nedeniyle maaş düzenlemesi planlanmakta mıdır? Makinistlerin çalışma saatleri, görev yerlerine dönüşlerinde yaşadıkları zorluklar ve genel çalışma koşullan hakkında iyileştirme yapılmakta mıdır?" gibi sorular yöneltti.

Gürer ayrıca TCDD bünyesinde hali hazırda kaç taşeron çalışan bulunduğunu da sordu.

Gürer'in sorularına Bakan Uraloğlu'ndan yanıt geldi

Bakan Uraloğlu, Gürer'in sorularını yanıtladı. TCDD Taşımacılık bünyesindeki makinistlerin istihdamının 2011 yılına kadar sözleşmeli personel statüsünde yapılırken, bu tarihten itibaren alınan karar doğrultusunda işçi statüsüne geçildiğini belirten Uraloğlu, sözleşmeli personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye, işçi personelin ise İş Kanunu'na tabi olduğunu ifade etti, ücretlerin ve diğer hakların toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde düzenlendiğini vurguladı.

İzolasyon ve kabin sorunları

Bakan Uraloğlu, makinist kabinlerindeki izolasyon sorunlarına yönelik düzenli bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını belirtti. Kapı ve pencere fitillerinin kontrol edildiğini ve gerektiğinde yenilendiğini söyledi. Kabin içindeki klima ve ısıtıcı sistemlerinin düzenli olarak bakım gördüğünü ifade eden Uraloğlu, yeni temin edilen araçlarda modern teknolojilere uygun sistemlerin tercih edildiğini aktardı.

Çalışma koşulları ve ek görevler

Makinistlerin çalışma saatlerinin günlük 8 saat olarak belirlendiğini, teslim ve tehirler gibi durumlarda bu sürenin en fazla 11 saate kadar çıkarılabildiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, makinistlere en az 11 saat dinlenme süresi verildiğini kaydetti. Ayrıca, tren işletme ve planlama birimlerinin kurulmasıyla daha dengeli bir çalışma düzeni oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ek görevler konusuna da değinen Bakan Uraloğlu, makinistlerin görev tanımlarının dışında başka sorumluluklar yüklenmesi iddialarına ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı, ancak genel çalışma düzeninin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Taşeron çalışanlara ilişkin bilgiler

Bakan Uraloğlu, TCDD bünyesinde Mart 2025 itibarıyla 3 bin 718 taşeron çalışanın istihdam edildiğini belirtti. Bu konuda güncel ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını da sözlerine ekledi.

Gürer ise taşeron çalışma sisteminin modern kölelik olduğunu belirterek, "Bir an önce taşeron olarak istihdam edilenlerin kurum kadrosuna alınmalı ve bu taşeron çalışma sistemi son bulmalıdır" ifadesini kullandı.

"Çalışanların temel hakları ve insanca çalışma koşulları sağlanmalıdır"

Gürer, TCDD Taşımacılık bünyesindeki makinistlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, görev tanımları dışında yükümlülüklerle karşılaştıklarını ve çalışma koşullarının zorluklarını vurguladı. Gürer, makinistlerin vekaleten tren şefliği görevini üstlendiklerini ancak görevde yükselme süreçlerinde bu pozisyona başvuru hakkından mahrum bırakıldıklarını belirtti. Doğu illerinde kış aylarında soğuk hava nedeniyle makinistlerin, görev sırasında battaniye kullanarak ayaklarını ısıtmak zorunda kaldıklarına da dikkat çeken Gürer, "Çalışanların temel hakları ve insanca çalışma koşulları sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürer'den TCDD Makinistlerine Destek Çağrısı - Son Dakika

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