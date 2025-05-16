Güroymak\'ta Çiftçilere Kuru Fasulye Tohumu Dağıtıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli, 13 ton 600 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce başlatılan "Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ilçede program düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü şantiye alanında gerçekleştirilen programda çiftçilere yüzde 75 hibeli, 13 ton 600 kilogram kuru fasulye tohumu verildi.

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, tarım ve hayvancılığın sadece ekonomik bir alan değil, aynı zamanda stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimde bağımsızlığın bir ülkenin genel bağımsızlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Eğer insanımızın gıda ihtiyacını uygun şekilde karşılayamazsak, diğer bütün alanlardaki faaliyetlerimiz sekteye uğrayabilir. Bitlis, yüksek rakımı ve verimli topraklarıyla tarımsal üretim açısından ciddi potansiyele sahip. Güroymak'ta da kaliteli kuru fasulye üretimi için önemli bir adım atıldı. Umuyorum ki Türkiye'nin en kaliteli fasulyeleri burada üretilecek."

Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ise "Bu projeyle hem atıl arazilerin üretime kazandırılması hem de çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor. Ekimden hasada kadar tüm süreçte çiftçilere teknik destek sunulacak. Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda milli bir görevdir." dedi.

Törene, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.