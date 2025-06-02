Güroymak\'ta Kültür ve İbadet Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir süre önce yapımına başlanan Kültür ve İbadet Kompleksi'nin inşaat çalışmaları sürüyor.

Bir hayırsever tarafından bağışlanan arazide yapılan ve içinde Kur'an kursu, müftülük, cami ve kültür merkezinin yer alacağı kompleks, hayırseverler ve iş insanlarının desteğiyle yükseliyor.

Proje sorumlularından Mehdi Subaşı, söz konusu arazinin 1989'da babası tarafından Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlandığını söyledi.

Çalışmalara engel olan trafonun üç yıl önce kaldırılmasına rağmen kabloların halen inşaat alanında durduğunu belirten Subaşı, "Yetkililerden ricam bu konuda yardımcı olmaları. Bu proje tamamen kamu hizmeti amacı taşıyor. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Allah'a şükürler olsun ki belli bir aşamaya geldik." dedi.