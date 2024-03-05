Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeniden seçilmesi halinde ilçede hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tanış, "Doğru işlerle yola devam" sloganıyla 17 projesini tanıttı.
Gürpınar'ın son 5 yılda büyük gelişim kat ettiğini ifade eden Tanış, eser ve hizmet döneminin devam edeceğini söyledi.
Çalışmalara devam ettiklerini belirten Tanış, "İlçemize bugün olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmek için tüm ekibimizle canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 2019'da verdiğimiz sözlerimizin tamamını sizlerin destek ve duasıyla yerine getirdik." dedi.???????
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ise kentin geleceği için önemli adım attıklarını belirtti.
Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve memlekete fayda sağlamak için mücadele ettiklerinin altını çizen Arvas, "Bu dönemi sizlerin desteğiyle kazanacağız. Birlikte el ele vererek memleketimizi daha da ileriye taşıyacağız." diye konuştu.
Programa, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, AK Parti İlçe Başkanı Garbi Erdoğan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.???????
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi. Çetinkaya, 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kangren haline gelen sorunları çözeceklerini vurgulayan Çetinkaya, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve belediye bünyesinde 550 konutun kiraya verileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendireceklerini ve kısır siyasi söylemlere katılmayacaklarını söyledi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen cayrokopter eşliğinde Aliağa, Foça ve Menemen'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi yaptı. Olası trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir hurda deposunda çıkan yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, yapay zekanın kullanılmasıyla taramaların okunma süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yapay zeka ile ilgili diğer projelerin de üzerinde çalışıldığı ifade edildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kağıt toplayıcısı Kadir Alp, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Alp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır şoförü gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
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