Gürsel Erol: CHP'de Kalacağım - Son Dakika
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Gürsel Erol: CHP'de Kalacağım

22.07.2026 21:15
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CHP'li Gürsel Erol, partiden ayrılanlara saygı göstererek CHP çatısı altında kalacağını duyurdu.

(ANKARA)-CHP Milletvekili Gürsel Erol, son dönemde partiden ayrılan veya ayrılmayı değerlendiren isimlere ilişkin yaptığı açıklamada, farklı siyasi tercihlerin demokrasinin doğal bir parçası olduğunu belirterek, kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, son günlerde CHP'den ayrılan ya da ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Erol, siyasetin ortak hedeflere ulaşmak için zaman zaman farklı yolların tercih edildiği uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, farklı kararlar alan isimlere saygı duyduğunu ifade etti ve kendisinin siyasete CHP çatı altında devam edeceğini vurguladı.

"FARKLI TERCİHLER DEMOKRATİK BİR HAKTIR"

Partiden ayrılan veya ayrılmayı düşünen birçok isimle yıllarca aynı mücadeleyi verdiklerini vurgulayan Erol, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ya da ayrılmayı düşünen birçok arkadaşımızla yıllarca omuz omuza yürüdük; aynı mücadelede, aynı umut için emek verdik. Paylaştığımız emek ve dostluk bir günde yok olmaz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak ne kadar demokratik bir tercihse, farklı bir siyasi oluşumda yer almak da aynı şekilde demokratik bir haktır. Önemli olan, farklı kararlar alırken birbirimize olan saygımızı koruyabilmektir." dedi.

"ELAZIĞ HALKININ DESTEĞİYLE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİK"

2018 ve 2023 genel seçimlerinde Elazığ halkının desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi listesinden milletvekili seçildiğini hatırlatan Gürsel Erol, her iki seçimde de partinin oylarını önemli ölçüde artırarak başarı elde ettiklerini belirtti. Erol, "2018 ve 2023 genel seçimlerinde Elazığ halkının iradesi ve teveccühüyle Cumhuriyet Halk Partisi listesinden milletvekili seçildim. Her iki seçimde de partimizin oylarını kat kat artırarak elde ettiğimiz başarı, Elazığ'da birlikte verdiğimiz mücadelenin ve halkımızın bize duyduğu güvenin eseridir.

Ben yoluma Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü CHP benim için sadece bir siyasi parti değil; Cumhuriyet'in kurucu değerlerini, demokrasi anlayışını ve halkın egemenliği idealini taşıyan büyük bir mirastır.

Cumhuriyet Halk Partisi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet'in ilk siyasi partisidir. 103 yıllık bir çınar; kökleri bağımsızlık mücadelesine, gövdesi Cumhuriyet değerlerine dayanan büyük bir emanettir." şeklinde konuştu.

"CHP BENİM İÇİN BİR SİYASİ PARTİDEN FAZLASIDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, Cumhuriyet'in ilk siyasi partisi olduğuna dikkat çeken Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi:"

'Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.'

Ben bu emanete sahip çıkmaya, inandığım değerleri yıllardır emek verdiğim yuvada savunmaya devam edeceğim. Çünkü bazen önemli olan yeni bir yol seçmek değil; inandığın ilkelerden vazgeçmeden yürüyebilmektir.

Kırmadan, ötekileştirmeden, kimseyi incitmeden…

Çünkü bizim ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün farklı yollarda yürüyor olabiliriz; ancak yarın bu ülkenin geleceği için yeniden aynı değerler etrafında buluşabileceğimize olan inancımı koruyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Erol, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Erol: CHP'de Kalacağım - Son Dakika

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