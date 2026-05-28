Gürsel Erol, CHP'nin Birlikteliğine Vurgu Yaptı

(ELAZIĞ)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bugün bizlere düşen görev; kişisel ya da siyasi söylemler üzerinden yeni tartışmalar yaratmak değil, CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkmak ve partimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı sürecin doğru yönetilmesine katkı sunmaktır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ İl Örgütü ile parti il başkanlığı binasında bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeler ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında sağlanacak uzlaşı süreci üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Erol, yaptığı konuşmada parti içi tartışmaların yeni gerilim alanlarına dönüşmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün bizlere düşen görev; kişisel ya da siyasi söylemler üzerinden yeni tartışmalar yaratmak değil, CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkmak ve partimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı sürecin doğru yönetilmesine katkı sunmaktır" dedi.