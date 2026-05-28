Gürsel Erol, CHP'nin Birlikteliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürsel Erol, CHP'nin Birlikteliğine Vurgu Yaptı

28.05.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Elazığ Milletvekili Erol, partinin kimliğine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

(ELAZIĞ)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bugün bizlere düşen görev; kişisel ya da siyasi söylemler üzerinden yeni tartışmalar yaratmak değil, CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkmak ve partimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı sürecin doğru yönetilmesine katkı sunmaktır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ İl Örgütü ile parti il başkanlığı binasında bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeler ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında sağlanacak uzlaşı süreci üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Erol, yaptığı konuşmada parti içi tartışmaların yeni gerilim alanlarına dönüşmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün bizlere düşen görev; kişisel ya da siyasi söylemler üzerinden yeni tartışmalar yaratmak değil, CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkmak ve partimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı sürecin doğru yönetilmesine katkı sunmaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Milletvekili, Gürsel Erol, Politika, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Erol, CHP'nin Birlikteliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:02:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gürsel Erol, CHP'nin Birlikteliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.