Gürsel Erol'dan "Öcalan'ın Evinin Müze Olacağı" İddiasına Tepki: "Bu Milletin Hafızası da Vicdanı da Buna Asla İzin Vermez"

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğduğu evin müze yapılmasına yönelik iddialara dair, "Bu milletin hafızası da vicdanı da buna asla izin vermez" açıklamasını yaptı.

Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hain terör örgütü elebaşının evinin müze yapılması gibi söylemler gündeme getiriliyor. Bu milletin hafızası da vicdanı da buna asla izin vermez. Bu ülkede müze yapılacak yerler bellidir: Vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizin, kapısında ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı evlerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde değerlerimiz nettir; şehitlerimiz ve kahramanlarımız baş tacı edilir, hainler ise her şartta ve koşulda hain olarak kalır."