Gürsel Tekin: “CHP, Türkiye'nin sigortasıdır” - Son Dakika
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Gürsel Tekin: “CHP, Türkiye'nin sigortasıdır”

Gürsel Tekin: “CHP, Türkiye\'nin sigortasıdır”
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenledi.  İl Başkanı Gürsel Tekin, "CHP, Türkiye'nin sigortasıdır; Türkiye'nin sigortası olmaya da devam edecektir. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Zaman zaman bazı tartışmalar var, özellikle son günlerde. Bu tartışmalar sadece bugüne mahsus değildir. CHP'nin varlığından rahatsız olan milyonlarca hain olmuştur" dedi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenledi.  İl Başkanı Gürsel Tekin, "CHP, Türkiye'nin sigortasıdır; Türkiye'nin sigortası olmaya da devam edecektir. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Zaman zaman bazı tartışmalar var, özellikle son günlerde. Bu tartışmalar sadece bugüne mahsus değildir. CHP'nin varlığından rahatsız olan milyonlarca hain olmuştur" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun yarın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma programı düzenledi. Programa CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu da katıldı.

CHP'nin savaş meydanlarında kurulduğunu belirten Tekin, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bize iki emaneti bırakmıştır. Bunun bir tanesi cumhuriyettir, cumhuriyetin değerleridir ve o değerleri muhafaza edecek CHP'dir. Hiçbir güç, hiçbir kudret ne cumhuriyete ne cumhuriyetin değerlerine ne de CHP'ye asla dokunamaz. 103 yıllık siyasi yaşamımızda CHP çokça sorunlar yaşanmıştır. 60'lı, 70'li yıllarda CHP'nin yöneticileri tutuklanmıştır, gözaltına alınmıştır ama bütün bu mücadele demokrasi ve özgürlük mücadelesiydi. 80'li yıllarda kendisine 'Atatürkçüyüm' diyen darbeciler, CHP'ye el koymadılar; CHP'nin tarihini ve arşivini yok ettiler. Bütün buna rağmen CHP, küllerinden doğarak yoluna devam etmiştir. Son dönemlerde istem dışı, gerçek CHP'lilerin dışında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığımızın farkındayız. Bugün o gün değil. Elbette bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz. CHP'nin varlık sebebi ahlaki üstünlüğüdür. Tarihimizin hiçbir döneminde CHP'nin rakipleri, CHP yöneticileri ile ilgili en ufak bir olumsuz cümle kullanmamışlardır. Hatta daha ileri gidiyorum. CHP'nin yöneticilerini gördüklerinde herkes önünü ilikleyen insan olmuştur.

"CHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR"

CHP, Türkiye'nin sigortasıdır; Türkiye'nin sigortası olmaya da devam edecektir. Yüz yıllarca devam edecektir. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Zaman zaman bazı tartışmalar var, özellikle son günlerde. Bu tartışmalar sadece bugüne mahsus değildir. CHP'nin varlığından rahatsız olan milyonlarca hain olmuştur. Bugüne mahsus değildir. 60'lı yıllardan itibaren takip ettiğinizde göreceksiniz. Bugün partimizin kuruluş yıl dönümünü kutlarken bu uğurda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, daha sonraki süreçte 1950'den sonra 403 arkadaşımız şehit olmuştur. Bütün şehitlerimizi rahmetle anlıyorum. İlk şehidimiz 1950 yılında demokrasi mücadelesi için Ankara'daki toplantıya giden Ulus Belediye Başkanımızdır. Maalesef katledilmiştir. Yani CHP'nin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, yöneticileri demokrasi uğruna can vermişlerdir. Biz sadece klasik bildik İçişleri Bakanlığı'na müracaat eden bir siyasi parti değiliz. Kuruluşundan itibaren Türkiye'nin bugün varlık sebebi olan CHP, daha sonraki süreçlerde demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren CHP yöneticileri çoğunlukla bu uğurda hayatlarını kaybetmişlerdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürsel Tekin: “CHP, Türkiye'nin sigortasıdır” - Son Dakika

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