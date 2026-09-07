Gürsel Tekin: CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide - Son Dakika
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Gürsel Tekin: CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide

Gürsel Tekin: CHP\'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin 103. yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Tekin, CHP'yi kapatmayı savunanların Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'nin 103'üncü yılına ilişkin, "CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide buluşur. Şimdi bu büyük eseri koruma ve daha da yükseltme zamanıdır. Bunun anahtarı ise birlik ve beraberliktir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP 103 yaşında. Bir asrı aşan yolculuğunda nice badireyi atlattı; ayakta kaldı çünkü kişilerden ve dönemlerden büyüktür. CHP; Cumhuriyet'in kurucusu, ülkemizin modernleşme yürüyüşünün taşıyıcısıdır. Sıradan bir parti değil; Kurtuluş'un iradesinin, halk egemenliğinin ve çağdaşlaşmanın adıdır. CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide buluşur. Şimdi bu büyük eseri koruma ve daha da yükseltme zamanıdır. Bunun anahtarı ise birlik ve beraberliktir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürsel Tekin: CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürsel Tekin: CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide - Son Dakika
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