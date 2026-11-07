Gürsel Tekin Düzce\'de ekonomik krizin derin yoksulluk halini aldığını söyledi

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Ünal AYDIN

(DÜZCE) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, ekonomik krizin derin yoksulluk halini aldığını belirterek, "Geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşadık. Şimdi ise derin yoksulluk yaşıyoruz. Ekonomik krizin ötesine geçti, büyük bir derin yoksullukla insanlar karşı karşıya" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Düzce'deki temasları kapsamında esnaf ve pazar yerini ziyaret etti. İlk olarak Kültür Mahallesi'nde buluna eski sanayin çarşısını ziyaret eden Tekin, burada esnafın sorunlarını dinledi. Hakkında taşınma kararı bulunan sanayi için belediye ve TOKİ yetkilileri ile görüşeceğini söyleyen Tekin, esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra pazar yeri ziyaret eden Tekin, burada pazar esnafının ve yurttaşlarların sorunlarını dinledi. Temasların ardından konuşan Tekin, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşadık. Şimdi ise derin yoksulluk yaşıyoruz. Ekonomik krizin ötesine geçti, büyük bir derin yoksullukla insanlar karşı karşıya. Pazarda sizler de gördünüz; çoğunlukla kadınlarımız var ve yaş ortalaması 50 ile 60 yaş arasında. Aslında 60 yaşında, 70 yaşındaki kadınlarımızın emekli olup keyfini çıkarması gerekirken minicik talepleri bile yerine gelmemiş; en iyisi hani talep olan düşününüz, sabahın saat 5'inde geliyorsunuz, akşam saat 7'sinde gideceksiniz ama tuvalet ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz tuvalet bile yok. Harç alıyorsunuz, vergisini alıyorsunuz."

"KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Uyuşturucu ile mücadele konusunu gündeme aldıklarını söyleyen Tekin, "Dikkat ederseniz otobüsümüzün üstünde de basın toplantısında da ifade ettiğim gibi uyuşturucu temasını işliyoruz, belki 1-2 ay daha bu temayla gideceğiz. Daha sonra da suça bulaşan çocuklarımız, kayıp çocuklarımızla ilgili bin bir tane dert var; bu dertlerin hepsini kudretimizin yettiği kadar kamuoyuna taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.