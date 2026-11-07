Gürsel Tekin Düzce'de ekonomik krizin derin yoksulluk halini aldığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gürsel Tekin Düzce'de ekonomik krizin derin yoksulluk halini aldığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürsel Tekin Düzce\'de ekonomik krizin derin yoksulluk halini aldığını söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Düzce'de esnaf ve pazar yerini ziyaret ederek ekonomik krizin derin yoksulluk halini aldığını söyledi. Pazarda kadınların yoğun olduğunu belirten Tekin, esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Ünal AYDIN

(DÜZCE) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, ekonomik krizin derin yoksulluk halini aldığını belirterek, "Geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşadık. Şimdi ise derin yoksulluk yaşıyoruz. Ekonomik krizin ötesine geçti, büyük bir derin yoksullukla insanlar karşı karşıya" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Düzce'deki temasları kapsamında esnaf ve pazar yerini ziyaret etti. İlk olarak Kültür Mahallesi'nde buluna eski sanayin çarşısını ziyaret eden Tekin, burada esnafın sorunlarını dinledi. Hakkında taşınma kararı bulunan sanayi için belediye ve TOKİ yetkilileri ile görüşeceğini söyleyen Tekin, esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra pazar yeri ziyaret eden Tekin, burada pazar esnafının ve yurttaşlarların sorunlarını dinledi. Temasların ardından konuşan Tekin, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşadık. Şimdi ise derin yoksulluk yaşıyoruz. Ekonomik krizin ötesine geçti, büyük bir derin yoksullukla insanlar karşı karşıya. Pazarda sizler de gördünüz; çoğunlukla kadınlarımız var ve yaş ortalaması 50 ile 60 yaş arasında. Aslında 60 yaşında, 70 yaşındaki kadınlarımızın emekli olup keyfini çıkarması gerekirken minicik talepleri bile yerine gelmemiş; en iyisi hani talep olan düşününüz, sabahın saat 5'inde geliyorsunuz, akşam saat 7'sinde gideceksiniz ama tuvalet ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz tuvalet bile yok. Harç alıyorsunuz, vergisini alıyorsunuz."

"KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Uyuşturucu ile mücadele konusunu gündeme aldıklarını söyleyen Tekin, "Dikkat ederseniz otobüsümüzün üstünde de basın toplantısında da ifade ettiğim gibi uyuşturucu temasını işliyoruz, belki 1-2 ay daha bu temayla gideceğiz. Daha sonra da suça bulaşan çocuklarımız, kayıp çocuklarımızla ilgili bin bir tane dert var; bu dertlerin hepsini kudretimizin yettiği kadar kamuoyuna taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiGürsel TekinYoksullukPolitikaTürkiyeEkonomiGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
15:34
Süper Lig’de durdurulamayan düşüş Üst üste 8. yenilgi
Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:52
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor “Ayağımı küçültün“ diyen bile var
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! "Ayağımı küçültün" diyen bile var
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:48:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin Düzce'de ekonomik krizin derin yoksulluk halini aldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android