Gürsel Tekin: "Kılıçdaroğlu'nun Günü Gününde Göstermiş Olduğu Sağduyu ve Hoşgörüyü Lütfen İyi Kullanın"

(ANKARA) - Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, günü gününde göstermiş olduğu sağduyu ve hoşgörüyü lütfen iyi kullanın. Gün ayrışma günü değil, gün dayanışma günüdür. Bu sorunu kendi aramızda çözeriz. Nasıl çözeriz, çok basit, çok kolay çünkü mevcut şu anda kurultay delegeleri ile bizim bir kongre, kaldı ki tedbirli, bir kongre yapma şansımız yok. Oturacağız, kongre takvimini başlatacağız. Tertemiz bir mazi, sayfa açacağız. Kim aday olacaksa kurultayda seçimi kazansın, biz de hepsinin arkasında duralım" dedi.

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada parti içi süreçler, kurultay tartışmaları ve son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bugün hiçbirimizin tasvip etmediği, arzu etmediği sorunlarla karşı karşıya kaldık" diyen Tekin, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği günden itibaren sorun yaşanmaması için çok önemli çabalar sarf edildi. Örneğin ilk günden itibaren Sayın Özgür Özel illerde, ilçelerde çağrı yapmasına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu sadece milletvekili ve Parti Meclisi üyelerimizi gönderdi. Aman ağabey, ortada bir sorun var. Bu sorunu kısa süre içerisinde çözelim. Ne yazık ki o gün milletvekillerimiz ilk kez partisinin genel merkezine milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri giremediler. Bütün buna rağmen yine sağduyulu beklendi. Ne zamana kadar? Ne zaman ki Sayın Özgür Özel kendisini grup başkanı seçtirdi. Grup başkanı seçtirdiği günde evet biz de dedik ki Sayın Özgür Özel de bir adım atıyor. Bu şu demektir: Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kabullenmek demektir. Evet, Sayın Özgür Özel geçmiş dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun tayinli olarak grup başkanı vekil, grup başkanı olarak seçtirmiş olduğu Özgür Özel tekrar grup başkanı olarak devam edecekti. Sayın Genel Başkanımız da hayırlı olsun dedi. Sonra ne oldu? Bir fırtınalar koptu, tuhaf bir hal aldı. Kamuoyunun şunu bilmesi lazım: Yaşanan bütün bu sorunlarda hiçbirimizin, ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ne bizlerin ne de yöneticilerinin en ufak bir dahli yoktur."







"HANGİ İLDE HANGİ DELEGELERE PARA GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ"













"MUHALEFET EDEBİLİRSİNİZ AMA PARTİNİN KURUMSAL KİMLİĞİNİ ZEDELEMEYİN"













"KURULTAY DELEGESİNİN 29 TANESİ AKP'YE GEÇMİŞSE ARKADAŞLARIMIZ OTURUP DÜŞÜNMESİ LAZIM"





