Gürsel Tekin, partisinin kuruluş yıl dönümünde icra dairesini ziyaret etti - Son Dakika
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Gürsel Tekin, partisinin kuruluş yıl dönümünde icra dairesini ziyaret etti

Gürsel Tekin, partisinin kuruluş yıl dönümünde icra dairesini ziyaret etti
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde icra dairesini ziyaret ederek 26 milyon icra dosyası olduğunu belirtti. Tekin, borç içindeki milyonlarca insan için CHP'nin umut olması gerektiğini söyledi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiği icra dairesinde 26 milyon icra dosyasının bulunduğunu belirterek, "103 yıl önce bu parti, yokluk içindeki bir milletten Cumhuriyet çıkardı. Bugün de borç ve geçim derdi içindeki milyonlarca insanımız için umut olmak zorunda" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP 103 yaşında. Kuruluş yıldönümümüzde CHP'nin hemen yanındaki İcra Dairesi'ni ziyaret ettim. 26 milyon icra dosyası… Her gün yaklaşık 4 bin 400 yeni dosya. 103 yıl önce bu parti, yokluk içindeki bir milletten Cumhuriyet çıkardı. Bugün de borç ve geçim derdi içindeki milyonlarca insanımız için umut olmak zorunda. Çünkü CHP'nin kuruluşunda da, bugününde de insan var, halk var, memleket var" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Tekin, partisinin kuruluş yıl dönümünde icra dairesini ziyaret etti - Son Dakika

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