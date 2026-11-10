BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de barış planının önüne çok sayıda engel çıkardığını ve etkili insani yardım ulaştırılmasını da engellediğini belirtti. Bu açıklama, Gazze'ye yönelik yardımların İsrail'in engelleri nedeniyle sekteye uğradığını gösteriyor.
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail, ( Gazze'de) barış planının önüne pek çok engel çıkardığı gibi Gazze'ye etkili insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor
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10.11.2026 13:44:44. #7.13#
SON DAKİKA: Guterres, İsrail'in Gazze'de barış planını ve insani yardımı engellediğini söyledi - Son Dakika
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