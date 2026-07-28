Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı ile Görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanlığı'nda buluştu.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşme, bugün saat 11.45'te Cumhurbaşkanlığı'nda başladı. Görüşmeden sonra Guterres'in basın açıklaması yapması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi, saat 11.45'te Cumhurbaşkanlığı'nda başladı. Erhürman, Antonio Guterres'i girişte karşıladı.

Görüşmeye KKTC heyetinden Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Özel Asistanı Çise Zekai Faruk katıldı.

BM heyetinde ise Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuéllar ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne yer aldı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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