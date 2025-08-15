Guterres, Plastik Anlaşması İçin Üzüntü Duydu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde küresel plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik bir anlaşmaya varılamamasından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, plastik kirliliği anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sona ermesini değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri, "Deniz ortamı da dahil, plastik kirliliği konusunda uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir belgeye ulaşmak için yapılan tüm çabalara rağmen müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sonuçlanmasından derin üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte Guterres, plastik kirliliğinin "insan sağlığı ve gezegen için devasa bir sorun" olduğunu vurguladı.

Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde, plastik kirliliğiyle mücadele için küresel bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Görüşmelerde, plastiklerin aşamalı olarak kullanımının azaltılmasına mı yoksa atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesine mi öncelik verileceği konusunda anlaşmazlık devam ediyor.