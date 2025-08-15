Guterres, Plastik Anlaşması İçin Üzüntü Duydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Guterres, Plastik Anlaşması İçin Üzüntü Duydu

15.08.2025 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Cenevre'de plastik kirliliğiyle ilgili anlaşmaya varılamamasından üzüntü duydu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde küresel plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik bir anlaşmaya varılamamasından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, plastik kirliliği anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sona ermesini değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri, "Deniz ortamı da dahil, plastik kirliliği konusunda uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir belgeye ulaşmak için yapılan tüm çabalara rağmen müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sonuçlanmasından derin üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte Guterres, plastik kirliliğinin "insan sağlığı ve gezegen için devasa bir sorun" olduğunu vurguladı.

Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde, plastik kirliliğiyle mücadele için küresel bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Görüşmelerde, plastiklerin aşamalı olarak kullanımının azaltılmasına mı yoksa atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesine mi öncelik verileceği konusunda anlaşmazlık devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Politika, Plastik, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres, Plastik Anlaşması İçin Üzüntü Duydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

21:31
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti
İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 22:03:26. #7.12#
SON DAKİKA: Guterres, Plastik Anlaşması İçin Üzüntü Duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.