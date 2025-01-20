Guterres'ten Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkesin kalıcı olması, suçluların hesap vermesi ve toparlanma ile yeniden inşa için koşulların oluşturulması hususunda üye ülkelerden destek talep etti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail- Filistin meselesine ilişkin oturumda konuştu.

Orta Doğu'nun derin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Guterres, "Bölge belirsizliklerle dolu, ancak aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. Orta Doğu yeniden şekilleniyor, fakat bu süreçten nasıl bir sonuç çıkacağı henüz net değil." dedi.

Guterres, Orta Doğu'nun bu çalkantılı dönemden barış, onur ve umut dolu bir ufukla çıkmasını sağlamanın ortak sorumluk olduğuna dikkati çekti.

" Lübnan'da yeni bir şafak doğuyor"

"Lübnan'da yeni bir şafak doğuyor." ifadesini kullanan Guterres, tüm Lübnan halkını temsil eden ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayan bir düzenin oluşmasını temenni ettiğini aktardı.

Lübnan'da ateşkesin kırılgan olduğunu ancak sürdüğünü kaydeden Guterres, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bu sürecin güçlenmesi için önemli çaba sarf ettiğini belirtti.

Guterres, "İsrail'in güneydeki varlığı, anlaşmada belirtildiği üzere sona ermelidir ve Lübnan silahlı kuvvetleri ülkenin tamamında etkin olmalıdır." diye konuştu.

"Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı ve tüm esirlerin serbest bırakılması sağlanmalı"

Guterres, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının uzun süredir beklenen bir "rahatlama" sağladığını belirtti.

Dün, Gazze'ye 630'dan fazla insani yardım tırının ulaştığını kaydeden Guterres, tarafların anlaşmaya tam olarak uyması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Bu anlaşmanın tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de kalıcı bir ateşkese yol açmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin sahada 4 farklı konuda etki etmesini beklediklerini aktaran Guterres, bunları şu şekilde sıraladı:

"BM kuruluşlarının, özellikle insani müdahalelerin bel kemiği olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın faaliyetlerini engellenmeden sürdürmesi, yardımların güvenli bir ortamda artırılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve kamu düzeninin yeniden sağlanması, hayati yardıma erişim, özellikle tıbbi tahliye gerektiren hastalar için uluslararası destek sağlanması ve sivillerin korunması ile sivillerin güvenli şekilde dönmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması."

BM Genel Sekreteri, "BMGK ile tüm üye ülkelere Gazze'de ateşkesi desteklemeleri, çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi, suçluların hesap vermesi ve toparlanma ile yeniden inşa için destek sağmaları için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Uluslararası basının da Gazze'ye girişine ve sahadaki durumu aktarmaya izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, ateşkesin Gazze'de yönetişim ve güvenlik çerçevelerini ele almak için fırsat sunduğunu kaydetti.

Guterres, Filistin Yönetimi'nin Gazze'de görev ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, Gazze'nin siyasi, ekonomik, sosyal ve idari olarak Batı Şeria'yla yeniden birleşmesinin desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Batı Şeria'nın ilhakı uluslararası hukukun çok ciddi ihlali olur"

Diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'da da durumun kötüleştiğine işaret eden Guterres, İsrailli yetkililerin açıkça Batı Şeria'nın tümü ya da bir kısmını ilhak etmeye yönelik beyanlarda bulunduğunu anımsattı.

Guterres, "Bu yönde bir ilhak girişimi uluslararası hukukun çok ciddi ihlali olur." uyarısını yaptı.

Orta Doğu'da istikrar için "iki devletli çözüm için geri dönülemez adım atılması" gerektiğinin altını çizen Guterres, bunun uluslararası hukuk, BM kararları ve yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

"Suriye halkı için umut doğdu"

Guterres, Suriye'ye ilişkin ise, "Yıllardır akan kan ve zalim rejimin düşüşünden sonra Suriye halkı için umut doğdu." değerlendirmesinde bulundu.

Umut ışığının muhafaza edilmesi ve kaosa dönüşümün engellenmesi gerektiğini kaydeden Guterres, "Üye ülkelerin Suriye halkıyla gösterdiği dayanışmayı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Guterres, diğer taraftan özellikle Suriye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin çok daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizerek, ülkenin acil ekonomik ihtiyaçlarına dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri, Suriye halkına gerekli ihtiyaçların sağlanması için en etkin yolun kapsayıcı bir siyasi geçiş olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'nun derin dönüşümden geçtiğini yineleyen Guterres, "Tüm Orta Doğu'nun halklara daha fazla adalet, onur, insan hakları ve barış sağlanacak şekilde dönüştürülmesi için elimizden geleni yapmalıyız." diyerek sözlerine son verdi.