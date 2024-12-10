Guterres'ten İnsan Hakları Günü Mesajı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada küresel eşitsizliğin yaygınlaşarak çatışmaların şiddetlendiğini ve uluslararası hukukun kasten göz ardı edildiğini belirtti.

Guterres, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla video mesajı yayınladı.

Dünyanın birçok yerinde insan haklarının saldırı altında olduğunu belirten Guterres, "Küresel eşitsizlikler yaygınlaşıyor. Çatışmalar şiddetleniyor. Uluslararası hukuk kasıtlı olarak göz ardı ediliyor." dedi.

Guterres, nefret söylemlerinin ayrımcılığı, bölünmeyi ve şiddeti körüklediğine dikkati çekerek, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanda tüm insan haklarının bölünemez olduğunu vurguladı.

Her zaman tüm haklar için ayağa kalkılması gerektiğini kaydeden Guterres, "Bu önemli günde, tüm insanların tüm insan haklarını koruyalım ve savunalım." diye konuştu.

10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor.