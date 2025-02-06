Guterres'ten KDC'ye Barış Çağrısı - Son Dakika
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Guterres'ten KDC'ye Barış Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, KDC'deki çatışmaların derinleştiğini belirterek barış istedi.

06.02.2025 20:48
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında çatışmaların devam ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) durumun kötüleştiğini ve çok kritik bir dönemde olunduğunu belirterek "barış" çağrısı yaptı.

Guterres, KDC'deki gelişmeler hakkında basına açıklamada bulundu.

Tanzanya'da yarın düzenlenecek zirvede ve kendisinin gelecek hafta Addis Ababa'da katılacağı Afrika Birliği Zirvesi'nde, KDC'deki durumun ele alınacağını aktaran Guterres, "Bu önemli toplantılar öncesinde barış için özel bir çağrı yapmak istiyorum." dedi.

Guterres, KDC'de durumun giderek kötüleştiğine ve kritik bir döneme girildiğine dikkati çekerek, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişinin öldüğünü, yüz binlerce kişinin ise yerinden edildiğini kaydetti.

Yerli ve yabancı diğer silahlı gruplardan da tehditlerin sürdüğünü söyleyen Guterres, tüm bunların insanlar üzerinde çok büyük yıkıcı etkiye yol açtığını dile getirdi.

Guterres, Goma'daki insani durumun korkunç olduğuna dikkati çekerek, Güney Kivu'da da çatışmaların sürdüğünü ve bunların tüm bölgeyi riske attığını bildirdi.

Mesajının çok net olduğunu kaydeden Guterres, "Silahları susturun, gerginliğini durdurun, KDC'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyun. Uluslararası insan hakları ve insancıl hukuka saygı duyun. Askeri bir çözüm yok." ifadelerini kullandı.

Guterres, şimdi arabulucuk ve krizi sonlandırma zamanı olduğunu belirterek, "Artık barış zamanı. Tehlike büyük." uyarısını yaptı.

KDC'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Koruma ve Operasyonlardan Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı Vivian van de Perre, son dönemde Goma sokaklarından 2 bin cesedin toplandığını, 900 cesedin de farklı hastanelerdeki morglarda bulunduğunu kaydetmişti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres'ten KDC'ye Barış Çağrısı - Son Dakika

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