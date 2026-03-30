Guterres'ten Lübnan'daki Saldırıya Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Endonezyalı barış gücü askerinin Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda öldürülmesini şiddetle kınadı.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan askerin Lübnan'da öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada Guterres, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında UNIFIL bünyesindeki Endonezyalı bir barış gücü askerinin öldürülmesine yol açan olayı şiddetle kınadığını bildirdi.

Aynı olayda bir başka Endonezyalı barış gücü askerinin ağır yaralandığını belirten Guterres, hayatını kaybeden askerin yakınlarına ve Endonezya'ya taziye dileklerini iletti.

Guterres, yaralanan barış gücü askerine de acil şifalar dileyerek, söz konusu olayı, son dönemde barış gücü personelinin güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atan birçok olaydan sadece biri olarak nitelendirdi.

Ayrıca Guterres, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Endonezya'dan diyalog ve diplomasi çağrısı

Endonezya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan açıklamada da söz konusu olay şiddetle kınanarak kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Endonezya'nın, cenazenin ülkeye nakli ve yaralıların mümkün olan en iyi tıbbi tedaviyi almasını sağlamak için UNIFIL ile işbirliği içinde olduğu belirtildi.

Uluslararası hukuka uygun olarak BM barış gücü personelinin güvenliği ve emniyetinin her zaman tam olarak gözetilmesi gerektiğinin önemine işaret edilen açıklamada, "Barış gücü personeline yönelik her türlü zarar, kabul edilemez olup barış ve istikrarı korumaya yönelik ortak çabaları baltalamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Endonezya'nın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları bir kez daha kınadığı vurgulanarak, tüm taraflara Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri, sivil halka ve altyapıya yönelik saldırıları durdurmaları, gerilimin tırmanmasını önlemek ve barışı ilerletmek için diyalog ve diplomasi çağrısı yapıldı.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, 1'inin de ağır yaralandığı bildirilmişti.