Guterres'ten Rusya'ya Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği son büyük ölçekli dron ve füze saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından paylaşılan açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun son üç yıllık savaştaki en büyük saldırılar olduğu bildirilen büyük ölçekli İHA ve füze saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "tehlikeli bir tırmanış ve siviller üzerindeki bedel" olarak adlandırdığı durum karşısında endişelerini kaydeden Guterres, "Bu saldırılar Zaporijya Nükleer Santrali'ne giden elektrik tedarikini aksattı ve nükleer güvenliğe yönelik devam eden riskleri bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür eylemlerin uluslararası hukukun ihlali olduğu aktarılan açıklamada Guterres, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası hukuk uyarınca yasaktır ve derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.

Guterres, açıklamada, iki ülke arasındaki düşmanlıkların acilen durdurulmasını isteyerek, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda "adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa doğru" ilk adım olarak Ukrayna'da "tam, derhal ve koşulsuz ateşkes" çağrısı yaptı.