Guterres'ten Sudan'daki Saldırılara Kınama

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'da ordu ile 18 ayı aşkın süredir çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Cezira eyaletindeki saldırılarını şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Sözcülüğü, Genel Sekreter Guterres'in saldırıya tepkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Sudan'da şiddet artarken, HDK'nin Cezira eyaletindeki saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Guterres'in Sudan'daki çok sayıda sivil can kaybı, yerinden edilme, cinsel şiddet, yağmalamaları da dehşetle karşıladığı aktarılan açıklamada, "Bu faaliyetler çok ciddi uluslararası hukuk ihlalleri teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Genel Sekreter'in söz konusu ihlalleri gerçekleştirenlerden hesap sorulması gerektiğini belirttiği, kötüleşen insani duruma dikkati çektiği kaydedildi.

Genel Sekreter'in Sudan halkının yarısının insani yardıma muhtaç olduğunu ifade ettiği vurgulanan açıklamada, Guterres'in hızlı, engelsiz insani yardım sevkiyatı ve ateşkes talebini yinelediği belirtildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de Uluslararası Göç Örgütünün, Cezira eyaletinde 20-30 Ekim tarihlerinde 135 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdiğini aktardı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir devam ediyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'da, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.