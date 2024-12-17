Guterres'ten Suriye'de İnsan Hakları Vurgusu - Son Dakika
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Guterres'ten Suriye'de İnsan Hakları Vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin geçici hükümetinin insani yardım taahhüdünü memnuniyetle karşıladı.

17.12.2024 02:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "( Suriye'de) Geçici hükümetin insani yardım çalışanları dahil sivilleri koruma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye'deki mevcut gelişmeler ışığında BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ı Suriye'deki geçici hükümetle insani yardımı artırmak için angaje olması adına Şam'a gönderdiğini bildiren Guterres, Fletcher'ın bugün Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş- Şara (Ebu Muhammed el-Culani) ve geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ile görüştüğünü kaydetti.

Guterres, "Geçici hükümetin insani yardım çalışanları dahil sivilleri koruma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca geçici hükümetin tüm sınır kapılarından tam insani erişime izin verme, insani yardım çalışanları için izin ve vize işlemlerindeki bürokrasiyi kaldırma, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlama ve daha geniş insani yardım topluluğu ile gerçekçi ve pratik bir diyalog başlatma yönündeki anlaşmalarını da memnuniyetle karşıladığını dile getiren Guterres, "Suriye halkı daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatını değerlendirirken uluslararası toplumun da onların yanında durması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres'ten Suriye'de İnsan Hakları Vurgusu - Son Dakika

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