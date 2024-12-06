Guterres'ten Suriye İçin Acil İnsani Erişim Çağrısı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Aralık (Xinhua) -- New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki Güvenlik Konseyi Toplantı Salonu'nun dışında basına konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5 Aralık 2024.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, perşembe günü yaptığı açıklamada Suriye'deki tüm sivillere acil insani erişim sağlanması ve akan kanın durdurulması için siyasi sürece geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Guterres, 14 yıllık çatışmanın ardından, artık tüm tarafların BM Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen ile ciddi şekilde temas kurması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda bu krizin çözümüne yönelik yeni, kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşım belirlemesi gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)