Guterres'ten Suriye için barış çağrısı - Son Dakika
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Guterres'ten Suriye için barış çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin geleceğinin Suriyelilerin kararıyla şekilleneceğini vurguladı.

09.12.2024 10:13
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin geleceğinin Suriyelilerin karar vereceği bir mesele olduğunu ve yenilenmiş kurumlarla sistemli bir siyasi geçişin sağlanması için yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri pazar günü yaptığı açıklamada, "bu hassas dönemde sükunet, şiddetten kaçınılması ve ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarının korunması" çağrısını yineledi.

Guterres, diplomatik binalar ve konsolosluk binaları ile personelinin dokunulmazlığına her durumda uluslararası hukuka uygun şekilde saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri, "Ülkedeki siyasi geçişin kapsayıcı ve kapsamlı olmasının ve tüm farklılıklarıyla Suriye halkının meşru isteklerinin karşılanmasının sağlanabilmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız olacak. Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yeniden tesis edilmeli" dedi.

Birleşmiş Milletler'in çatışmalardan en çok etkilenenlerin hatırasını onurlandıracağını söyleyen Guterres, "Suriyelilere herkesin uzlaşı, adalet, özgürlük ve refahtan ortak pay alacağı bir ülke inşa etmede yardımcı olmaya kararlıyız. Suriye'de sürdürülebilir barışa giden yol budur" dedi.

Kaynak: Xinhua

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